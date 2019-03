Bilerne forvises fra Gravene - i stedet fri leg og ophold

Haderslev. Det er midlertidigt slut med at parkere på Haderslevs centrale plads, Gravene. Fra søndag klokken 22 bliver der indført et parkeringsforbud på Gravene, som kommer til at gælde i uge 11, 12 og 13.

I perioden vil der kun være kørsel tilladt til Kannikepladsen og private parkeringspladser, og midlertidigt vil der derfor blive etableret to handicapparkeringspladser på Posthussvinget. I samme tidsrum vil der dog til gengæld være tilladt at køre gennem Nørregade i begge retninger i dagtimerne.

Parkeringsforbuddet kommer, fordi der i de tre uger skal afprøves, hvordan fri leg og ingen trafik påvirker brugen af Haderslevs centrale plads og livet i bymidten. Målet med afprøvningen er at kvalificere indholdet af den udviklingsplan for den indre by, som Haderslev Byråd senere på året skal vedtage. Afprøvningen med fri leg og ophold på Gravene kommer umiddelbart efter, at det i tre uger har været muligt at parkere på hele Gravene.

Mandag den 18. februar blev der som en afprøvning etableret 20 midlertidige parkeringspladser på Gravene, men nu forvises bilerne igen - og i stedet opfordrer kommunen alle til at bidrage til den gode stemning på pladsen ved at lave aktiviteter.

Ved en infostander kan alle sige deres mening.