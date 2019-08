HADERSLEV: En 35-årig mand var impliceret i et færdselsuheld på Anslet Landevej søndag 23.42.

Manden kom kørende i nordøstlig retning, da han på et tidspunkt fik sit højre hjul ud i rabatten. I forsøget på at rette bilen op drejede den 35-årige bilen i modsatte retning, hvilket resulterede i, at den endte over i modsatte grøft og rullede rundt på taget.

Bilisten slap uskadt og var ikke påvirket.