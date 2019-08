Haderslev: Torsdag klokken 20.49 modtog politiet en melding om, at der var sket der en alvorlig færdselsulykke i krydset Fjelstrup-Aastrup Alle i Haderslev. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard.

Her var en bil med to mænd af uvisse årsager kørt ind i et træ.

Klokken 21.45 oplyste vagtchefen til JydskeVestkysten, at den ene mand var død af sine kvæstelser. Den anden er alvorligt tilskadekommen.

Redningshelikopteren lettede fra stedet klokken 21.50.