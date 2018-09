HADERSLEV: For to uger siden kørte en bilist galt ved Falck rundkørslen og endte én etage længere nede på cykelstien. Men bilen fik lov til at stå der mellem Grønningen og Vilstrupvej uden at blive hentet. Natten til onsdag blev fristelsen for stor for en eller flere ukendte gerningsmænd. Bilen blev åbenbart brændt af. Ifølge politiet.

- Alt andet vil være usandsynligt, bekræfter indsatsleder Holger Andersen.

Bilen er udbrændt. Det er uklart, hvor nummerpladerne er, men de er væk.

Men sporene fra uheldet for to uger siden er der stadig. Det lykkedes bilisten at manøvrere sin Ford Focus ind over græsset mellem autoværnet og den elektroniske plakatsøjle. Men bilen klarede ikke mødet med cykelstien. Det gik værst ud over højre forhjul.

Flænger i motorhjelmen stammer tilsyneladende fra brandslukningen.

- De kan sagtens stamme fra den måde, den er blevet slukket på. Jeg kan forestille mig, at for at komme ind i motorrummet, har de brugt skæreslukkeren. Den kan skære gennem metal, forklarer Holger Andersen.

Han var ikke selv med til slukningen.

Brandmændene fra Haderslev og Hoptrup blev alarmeret klokken 01.28 onsdag.