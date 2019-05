Haderslev: En bil med tre personer forsøgte natten til søndag at undvige et rådyr på den sønderjyske motorvej ved afkørsel 67, og det fik bilen til at rulle rundt.

Føreren af bilen var en 19-årig kvinde fra Sønderborg. Ifølge politiet slap hun fra uheldet medmindre knubs, og det samme gjorde de to passagerer.