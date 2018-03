Bierne dør: Landbrug og biavlere indleder lokalt samarbejde

Det gør indtryk på Sønderjysk landboforening, at også de lokale biavlere kan fortælle om massedød blandt bier, fordi de mangler føde i form af nektar fra blomster. Nu vil foreningen forsøge at vinde forståelse blandt landmændene.

Over 70 procent af de flyvende insekter i Europa er forsvundet inden for de seneste årtier. Det går så stærkt, at det kan få store konsekvenser for landbrugets udbytte af afgrøderne og samtidig rammer manglen på insekter og vilde bier hele fødekæden i naturen fra insekter til vildtet.

Derfor skal landmænd i Sønderjylland hjælpe med at redde de vilde insekter, mener Sønderjysk Landboforening.

De vilde bier er næsten forsvundet fra det åbne land, fortæller lokale biavlere, og Sønderjysk Landboforening vil nu sammen med den lokale afdeling af Danmarks Biavlerforening starte et samarbejde med henblik på at få flere landmænd til at udlægge små stykker jord til såning af vilde blomsterarter.

- Vi vil som forening gerne påvirke vores medlemmer til at gøre noget mere for insekter og bier. Det kan være såning af biblandinger i hjørner, langs kanter eller i våde områder, hvor maskinerne alligevel har svært ved at komme. Eller bare det at lade en halm- eller høballe ligge og rådne i et skovbryn giver levested for masser af insekter. Den slags betragter vi ofte som lidt uordentligt, men det er jo godt for insekter, forklarer Johan Schmidt, mælkeproducent og medlem af bestyrelsen i Sønderjysk Landboforening (SLF).

Samarbejdet indebærer også, at SLF vil lave forsøg med forskellige insekt- og biblandinger på forsøgsmarkerne i Gabøl, så erfaringerne kan gives videre til landmændene om, hvad der virker bedst.

- Vi er nok lidt sent ude for denne sæson, men vi håber at få gang i det i næste sæson, siger Johan Schmidt.

Han lægger ikke skjul på, at det også er en god sag at gå ind for landbruget, fordi blomstrende kanter langs hegn og veje vil give et helt andet indtryk af landbrugets afgrøder.