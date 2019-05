Bierfest holdes for 11. gang: Billetter sættes snart til salg

- Det er et spørgsmål om at genere penge til ungdomsarbejdet. Uden pengene fra bierfesten ville vi skulle skære ned på nogle af aktiviteterne i klubben. Vi ville være nødsaget til at hæve kontingentet. Havde vi ikke bierfesten, ville vi skulle finde pengene andetsteds, siger John Møller Pedersen, der foruden at være forretningsfører i HFK også er manden bag bierfesten, der som altid finder sted den anden lørdag i november.

1200 billetter ligger her klar til at blive revet væk. Det er i hvert fald arrangører HFK's forhåbninger.

Men for Peter Vollstedt, der turnerer landet rundt i bierfest-sæsonen, er det altid noget særligt at komme til hjemegnen og spille:

Han vil også være at finde den 9. november, når han i syv timer nonstop står for festens musikalske indslag. De første tre timer består af ren tysk musik med alt fra Helene Fischer til DJ Ötzi, mens de sidste fire er en god blanding af velkendte danske, engelske og tyske sange.

Byfest, litervis af øl og schnitzler

Bierfesten i Haderslev adskiller sig også på et helt andet punkt. For her er festen rent fysisk opdelt i syv dele, der alle er navngivet efter syv byer, der ligger ved München.

Dagen igennem kæmper hver enkelt by mod hinanden om at være den mest festlige med dertilhørende rivalisering "byerne" imellem.

- Vi sætter byskilte op og lægger klistermærker på bordene med bynavne på, og så kører det ellers. Folk er ikke bange for at vise, hvilken by de hører til, siger John Møller Pedersen, der sidst på aftenen kårer årets mest festlige by.

Selvom bierfesten i Haderslev på nogle punkter adskiller sig fra andre, så er der også bare de ting, man ikke piller ved.

Den traditionelle menu bestående af "schnitzel mit alles" fra Haderslev Kro indtages tidligt, inden de 3,5 liter Fuglsang-øl, som hver person drikker i snit, skal hældes ned i de lederhosen- og dirndl-beklædte kroppe. Og dem er der faktisk kommet flere af med årene:

- Folk er bare mere klar på bierfest, når de har det rigtige tøj på. Der er faktisk flere og flere, der kommer udklædt, siger John Møller Pedersen.

Bierfesten har i mange år kunnet melde alt udsolgt på få dage, men de seneste par år har der været godt 50 billetter tilovers.