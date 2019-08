Biblioteket har mistet en kær kollega

Annette Jensen, tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Haderslev Bibliotekerne har sendt følgende mindeord over bibliotekar Lars Dürr Thomassen, Aabenraa:

Det var med stor sorg, at vi mandag 29. juli modtog beskeden om, at bibliotekar Lars Dürr Thomassen efter et langt sygdomsforløb var sovet stille ind, 56 år gammel.

Lars blev færdiguddannet som bibliotekar i 1986 og efter bl.a. at have været leder af en Biograf og et kortvarigt job som bibliotekar i Hobro, startede han som ledende børnebibliotekar i Billund. Han var derefter nogle år på Sæby Bibliotek, inden han blev leder af Gram Bibliotek. Efter nogle år i Gram ville han prøve kræfter med et større bibliotek, og vi var så heldige, at han valgte at søge job i Haderslev. Lars blev ansat på Haderslev Bibliotek i 2004. Fra dag ét var han 100 procent dedikeret til sit arbejde. Intet var for stort eller for småt, alt blev taget alvorligt, og når Lars var ind over, kunne man være sikker på, at arbejdet var gjort 110 procent.

Gennem de mange år var Lars ankermanden bag bibliotekets digitale udvikling. Han var idérig og visionær uden at tabe forbindelsen til den praktiske del og den daglige drift.

I mange år var Lars souschef og en del af ledelsen på Haderslev Bibliotek. En ledelse, der altid uddelegerede ansvar og havde stor tillid til medarbejderne med deraf følgende arbejdsglæde og trivsel.

Lars var en leder med stor empati, og ingen er gået forgæves efter støtte, hvad enten det var faglig sparring eller personlig støtte.

Ikke kun Haderslev Biblioteks udvikling, men også det danske biblioteksvæsen stod hans hjerte nær, og han deltog med stort engagement i diverse landsdækkende faglige udviklingsfora.

For Haderslev Bibliotek er det et stort savn, at Lars ikke mere vil være der til at sætte sit præg på såvel dagligdagen som den faglige udvikling. Men det allerstørste savn er at finde blandt Lars' kollegaer, der vil savne hans glade smil, hans positive sind og aldrig svigtende humør.

Lars kæmpede mod sin kræftsygdom i mere end otte år, han tog hver en ny operation og behandling med oprejst pande og en ukuelig tro på, at det nyttede. Aldrig var han bitter over sin skæbne, men formåede at bevare sit humør og sin positive tilgang til livet.

I sin fritid var Lars en aktiv herre, domsmand, aktiv partipolitisk, filmentusiast og engageret i miljø og klima. Men det vigtigste var for Lars familien. Vi sender vore tanker og medfølelse til Anne, Amanda og Robin.