HADERSLEV: Når deltagerne til den traditionsrige bibelcamping samles fra på lørdag den 6. juni, venter en stor fornyelse på dem:

Pladsen på Steveltvej har fået en stor mødesal med plads til 750 mennesker. Den erstatter et stort telt, der plejede at rumme de mange mennesker. Teltet skulle skiftes ud for at kunne leve op til nye og strengere krav til sikkerhed, og så valgte Luthersk Mission at bygge i stedet.