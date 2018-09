Betty og Gerhardt har fået en ekstra ven i hverdagen

Fakta

Marie Hegård, leder af Besøgsvennetjenesten under Ældre Sagen i Haderslev, oplever mange ældre, der sidder alene det meste af tiden men alligevel i førte omgang takker nej til tilbuddet om at få en besøgsven.



Det kan der være forskellige årsager til.



- Men det er ærgerligt, for det er trods alt til adspredelse i dagligdagen hos den ældre, og den ældre bestemmer jo selv, hvad de vil bruge besøgene til, konstaterer Marie Hegård.



Nogle har brug for at få et lille skub. Derfor sker det, at Marie Hegård selv opsøger den ældre og præsenterer den person, som gerne vil komme på besøg.



Det kan være svært at bryde ud af sin boks, hvis man har siddet længe uden meget kontakt til omverdenen.



Ældre Sagen har ellers et godt samarbejde med kommunens plejepersonale, der er gode til at spotte de ældre, der kan have glæde og gavn af at få en besøgsven.



Det sker også, at den ældre eller pårørende selv henvender sig.