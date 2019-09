Betjent blev slået: Forsøgte at standse røveri

Et butikstyveri udviklede sig til røveri, da en betjent i civil forsøgte at forhindre tyveriet.

Haderslev: En lokal betjent forsøgte forgæves at standse to tyve i Rema 1000 ved Christian X's vej.

Betjenten, der egentlig havde fået fri, forsøgte at hjælpe medarbejderne i Rema 1000, da de blev offer for et tyveri. En medarbejder tog manden og kvinden, der begge var 44 år, i at stjæle fra dagligvarebutikken. De forsøgte at forlade butikken men blev stoppet af betjenten ved kassen. Han forsøgte at vriste tasken med tyvekosterne til sig - det kom han dog til at fortryde.

Tyveriet forvandlede sig til et røveri.

De to tyve slog betjenten flere gange over armen. Han valgte til sidst at slippe tasken, og gerningsmændene forlod stedet. Betjenten slap med sår og rifter på armen. Haderslev Politi var dog heldige, at det var en af deres egne, der tilfældigvis var på stedet.

Ved hjælp af betjentens vidneudsagn kunne de genkende de to tyve. De blev anholdt klokken 16:02 samme dag, hvor de blev sigtet for røveri og ført til arresten.

- Det er rigtig godt arbejde, siger Haderslev Politi.