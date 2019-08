Bestyrelser protesterer mod skolefusion

HADERSLEV: En idé om at slå musikskolen og ungdomsskolen sammen til én samlet kultur- og musikskole møder modstand. Begge skolers bestyrelser afviser forslaget, der optræder i et handlekatalog, der skal sikre besparelser på mindst 75 millioner kroner i Haderslev Kommune.

Man skal ikke begynde at pille ved ungdomsskolen for at få nogle andre ting til at gå op.

Flere ledere?

En fælles kultur- og ungdomsskole vil få en meget bred vifte af tilbud, skriver musikskolens bestyrelse i et høringssvar. Ledelsen vil derfor skulle forholde sig til alt fra lektiehjælp over dansk for tosprogede til instrumental-undervisning, og bestyrelsen forudser, at det i sidste ende kan udløse et nyt ledelseslag.

Endelig er bestyrelsen bange for, at målgruppen vil blive indsnævret til de 14-18 årige. Det er den aldersgruppe, der i dag går i ungdomsskole, mens musikskolen i princippet sigter efter de 0 til 25-årige.

Også ungdomsskolen siger nej:

- Ungdomsskolen har sin egen lov, og den har ret til at give gratis undervisning. Det er en lov helt for sig selv, og jeg mener ikke, at man kan ændre tingene, så andre skal gøre arbejdet, siger formanden for bestyrelsen, Søren Rishøj Jakobsen.

Begge bestyrelser peger på en helt afgørende forskel: Musikskolen har brugerbetaling, mens ungdomsskolens tilbud er gratis for de unge. Og det er også et et af skrækscenarierne hos Søren Rishøj Jakobsen, at der kommer brugerbetaling.

Han er også bekymret for de unge, der bor vest for motorvejen:

- Jeg kan ikke vide det, men vi er nervøse for, at hvis man begynde med en samling af aktiviteterne, kan det få en konsekvens. Man skal ikke begynde at pille ved ungdomsskolen for at få nogle andre ting til at gå op, mener Søren Rishøj Jakobsen.

Argumentet for en fælles skole er, at ungdomsskolen i forvejen arbejder med kreative fag, og at musikskolen er i gang med at udvikle nye fagområder som dans og teater. På længere sigt vil det være naturligt, at udviklingen af unge-miljøer forankres i Haderslev Kultur- og Ungdomsskole, fordi det samlede kulturtilbud vil blive stærkere, hedder det i handleplanen.

Fra 2021 vil en fusion ifølge handleplanen kunne spare 100.000 kroner og 250.000 fra 2022.