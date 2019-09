Beruset og aggressiv fulderik fik vist vejen hjem

HADERSLEV: Bredgade genlød af råb mandag aften. Klokken 18.15 blev politiet kontaktet, fordi råbene mod tilfældige mennesker kom fra en meget beruset mand, som optrådte aggressivt.

En patrulje fandt frem til manden. Den 45-årige herre havde ikke så langt hjem. Så efter en "adfærdskorrigerende" samtale med ordensmagten, slappede han af, og han blev bedt om at tage den lige vej hjem. Det virkede.

Helt så heldig var en 38-årig mand ikke natten til fredag. Han gik rundt lige uden for politistation og optrådte også aggressivt. Han nægtede at falde ned. Så han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, anholdt og fik et natligt ophold i Hotel Gitterly. Næste morgen var han rolig og blev løsladt. Der venter en bøde.