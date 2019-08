Beregning: Uden biogasanlæg vil der komme mere trafik

Haderslev Kommune og udvalget for plan og miljø har bedt Biogas Sode om ekstra beregninger på trafikmængden i tilfælde af, at biogasanlægget ikke får grønt lys.

Sode: Hvis det hele ender med en politisk afvisning af biogasanlægget på Haderslev Næs, så vil der ifølge bygherres beregninger komme langt mere tung trafik.

Det fremgår af et ekstra høringssvar, som bygherre - det vil sige Naturbiogas Sode og Jesper Bram - har fået lavet på anmodning fra udvalget for plan og miljø.

- Jeg synes, det er vigtigt at have med i regnestykket, at uden biogasanlæg på Haderslev Næs, så vil mange af de små bysamfund på Næsset og ind gennem Haderslev få meget mere transport med gyllebiler. Med et biogasanlæg på Næsset beholder og behandler landbruget det meste af gyllen på stedet uden at skulle ud og køre med det, siger formand for udvalget, Thomas Vedsted (LA).

Han fremhæver, at initiativtager Jesper Bram også har reduceret projektet, så det nu kun er lokale landbrug på Haderslev Næs, som kan levere gylle til anlægget. I starten var der lagt op til, at gyllen tilmed skulle komme fra et større område nord på.

Ifølge beregningen vil der med et biogasanlæg ved Sode være et samlet dagligt transportbehov med lastbiler på 144 kilometer, mens der uden et biogasanlæg vil være et behov på cirka 994 kilometer om dagen. Det skyldes, at der i forvejen er givet tilladelse til, at Jesper Bram kan opføre 12 svinestalde og producere 40.000 svin om året. Gyllen fra dem skal i givet fald køres til forgasning i Bevtoft og spredes på markerne.

Der stilles i forvejen krav fra staten til, at en vis procentdel af gyllen anvendes til biogas. Og alene den mængde vil føre til et transportbehov på 371 kilometer om dagen til Bevtoft.