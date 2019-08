Beredskabet havde travlt: Rykkede ud til flere brande omkring Gram i nat

Opdateres

GRAM: Politiet efterforsker lige nu flere brande omkring Gram natten til onsdag. Den første, Brand & Redning Sønderjylland har kendskab, var en brand i en høstet mark. Arnum Frivillige Brandværn rykkede ud og slukkede klokken 00.13.

Seks minutter senere kom meldingen om brand i en gammel industribygning; det viste sig at være et halmoplag.

Men der har tilsyneladende været flere brande.

- Vi har kun hørt om de to. Men jeg har også hørt, at der skulle have været flere, men det er på rygtebasis. Vi er lige ved at danne os et overblik, siger indsatsleder Holger Andersen.

Hvor mange brande, der præcis er tale om, er man også ved at få overblikket over hos politiet. Men meget mere kan man ikke sige.

- Er der mistanke om, at det er påsatte brande?

- Det kan jeg ikke afvise, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.