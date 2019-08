Benjamin Nybo - en stemme og en guitar

Haderslev: Efter flere eksperimenterende år i diverse konstellationer samt et lille afbræk, da hans søn kom til verden, er Benjamin Nybo igen klar til at indtage de danske musikscener.

Benjamin Nybo spiller i forbindelse med Stafet For Livet på scenen på Damhalvøen lørdag 7. september kl. 16.45.

Med en baggrund i rock og pop har han nu fundet sit ståsted i det mere rolige akustiske miljø. Han forsøger ikke at være noget, han ikke er, men fokuserer på at formidle sine oplevelser gennem musikken.

Derfor finder man både den stille kærlighedssang, over up tempo ballader til den mere rockede pop i hans musik.

De tidligere spillesteder og events, som tæller blandt andet Live lørdag i Fredericia, Fredericia Sommerrock, Stafet for livet flere steder rundt i landet, Quasar Rock, Jelling Festival og meget mere, kan alle berette om et beskedent og roligt gemyt, som leverer varen med blot sin stemme og sin guitar.

- Jeg spiller til Stafet for Livet, fordi det er en god sag, og fordi det giver mening for mig at støtte op omkring en sådan vigtig/alvorlig sag, siger Benjamin Nybo.