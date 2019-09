Bekymring hos Sind i Haderslev: For mange lukker sig inde!

For mange går alene med deres tanker. Med en ny onsdagscafé vil Sind i Haderslev, tilbyde et rum for samtale og samvær med andre, der har psykiske udfordringer i hverdagen. Målet er også at få flere unge medlemmer.

HADERSLEV: Den lokale afdeling af Sind har 100 medlemmer i Haderslev Kommune, men der kommer for få til møderne, der foregår i Sundhedscenter Haderslev.

- Især unge er en mangelvare til foreningens møder, fortæller lokalforeningens næstformand Britt Hedegaard Nielsen.

Og det er lidt et paradoks i en tid,hvor flere og flere unge bukker under for præstations-angst og forestillingen om, at alting skal være perfekt.

- Generelt er der for mange, der lukker sig inde og ikke kommer ud. Vi ved, at der er mange unge derude, som kan få noget ud af at komme til vores møder. Måske bliver unge skræmte af, at de fleste er ældre. Måske er det fordi, at de er unge ikke har livserfaringen og derfor ikke har tænkt så langt, at man kan støtte andre og selv få noget ud af det, konstaterer Britt Hedegaard Nielsen.

Nu går foreningens ud med en opfordring til alle psykisk sårbare borgere og deres pårørende om benytte sig af de muligheder, som er i Brugerhuset.

Først og fremmest er det samvær og samtale med andre, der er i samme båd, og har psykisk sygdom inde på livet i deres hverdag. Det kan også være livs-kriser for eksempel alvorligt sygdom eller dødfald, der har væltet én omkuld.

- Her kan du få et rigtig godt netværk. Folk finder også sammen udover Brugerhuset, fortæller Britt Hedegaard Nielsen.

Onsdag den 11. september er Sind klar med et nyt tiltag - nemlig en onsdagscafé. Caféen vil fremover blive afholdt hver anden onsdag i hver måned fra klokken 18.30 til 20.30, så også folk, der er på arbejdsmarkedet eller går i skole, har mulighed for at komme.

- Første gang har vi sagt, at vi er der, og så er der kaffe/te. Hvis der er interesse for det, er der også mulighed for, at vi laver noget mad og spiser sammen, fortæller Britt Hedegaard Nielsen.

Hun tilføjer, at alle interesserede er velkommen i caféen, også ikke-medlemmer af Sind.