Bedriftsbesøg hos kvægbesætning i Sommersted

En bedrift i bevægelse

Peter Dalgaard Juhl har i løbet af årene opkøbt flere jorde - senest naboejendommen på 95 hektar. Han har også solgt noget fra - for netop at få så sammenhængende en ejendom som muligt. Samtidig har han planer om at bygge en ny stald, så han kan få ungdyrene hjem og få samlet bedriften. Ungdyrene er i dag opstaldet udenbys.I løbet af aftenen vil der være mulighed for at komme indenfor i stalden, hvor man kan høre mere om driften af de 275 Jerseykøer, og der vil være gåture ud i marken.Ejendommen har et alsidigt sædskifte med afgrøder til fodring, blandt andet hestebønner. Planteavlskonsulent Carsten Clausen Kock fortæller:-Peter er netop begyndt at dyrke hestebønner. På den måde øger han sin selvforsyning med protein og GMO-fri fodring. Han går med nye overvejelser omkring opbevaring af hestebønnerne - den svære del af det, at de kan være ret våde i september og kræver tørring. Det kan man høre mere om 5. juni, siger Carsten Clausen Kock.Til arbejdet i stalden er der ansat en dansk driftsleder, som har været hos Peter i 11 år, samt et ægtepar, der har arbejdet på gården i 8 år. Peters forældre er meget engageret i driften og hjælper til hver dag. Peter er gift med Pia og sammen har de to børn. Cecilie på 17 år og Mads på 13 år.Bedriftsbesøget finder sted tirsdag 5. juni kl. 19.30. Der er ingen tilmelding, så man møder bare op.SLF er vært med vand, øl og pølser fra LandboUngdom.