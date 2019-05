Beboerforening inviterer til valgdebat på Caminoen

Øsby: Der eksperimenteres i denne valgkamp som aldrig før med nye måder at afholde vælgermøder på. Øsby Beboerforening med Jonas Thygesen i spidsen inviterer nu til walk and talk på caminoen med de politiske kandidater til folketinget.

Flere alternative møder

11 partier i Haderslev Kommune er også gået sammen om at arrangere tre alternative valgmøder som en slags speeddating, hvor vælgerne over kaffen kan få en ansigt til ansigt-samtale om emner, der rør dem.

Andre steder i landet han kandidater også inviteret sig selv inden for i private hjem for at møde vælgerne i en mere sluttet kreds.

Kritikken af paneldebatterne går især på, at det bliver meget overfladisk og svært at stille opfølgende spørgsmål til kandidaterne, når alle skal nå at have ordet for at svare på et enkelt spørgsmål.

Mødestedet i Østby er Halkvej 50.

Der er ingen ordstyrer og emnerne er frie.

Alle kandidater har endnu ikke meldt sig til, men der vil være opdateringer op Caminoens facebook-side, hvor det vil fremgå.