Beboerne i Skovbærparken ser overordentligt frem til at flytte ind i nyrenoverede lejligheder i Skovbærparken, hvor der onsdag var rejsegilde. Arbejdet forventes at stå helt klar i 2021.

- Det er rigtig spændende, det der foregår her. Jeg bor i nogle af de lejligheder, der skal rives ned til soklen, så der kan bygges rækkehuse. Men rækkehusene er ikke til at betale for for en pensionist, så jeg flytter i en af de nyrenoverede lejligheder, siger Erik Hyldelund, der på 10. år er beboer i Skovbærparken.

Rundstykspisning og ondt i maven

Til et rigtigt rejsegilde hører selvfølgelig pølser, og i dagens anledning var en af byens pølsemænd bestilt til at lange hotdogs ud til de mange beboere og håndværkere, der arbejder på projektet. Håndværkerne fik lov først at gå i krig med en af dem med det hele, og det gav beboerne plads og tid til at sidde drømme sig frem til byggeriet er færdigt.

En af dem, der glæder sig rigtig meget, er Lene Haas. Hendes lejlighed i nummer 48 bliver gennemrenoveret. Med store lys i øjnene fortæller hun om sit nye køkken og badeværelse, som hun ud fra tre valgmuligheder selv har fået lov at vælge.

- Jeg får nogle gange helt ondt i maven, så meget glæder jeg mig. Jeg kan slet ikke vente. Jeg stiger i husleje, men med nye vinduer og varmesystem, så kommer jeg ikke til at kunne mærke det i sidste ende, siger hun.

Mens Lenes lejlighed bliver renoveret, er hun blevet flyttet over i en anden lejlighed. Hun roser boligselskabet for deres hjælp i hele processen og fortæller, at de gav flyttekasser og også tilbød hjælp til selve flytningen.

Sammen med en lille håndfuld andre beboere sidder Lene omkring et bordbænkesæt i solskinnet og fortæller om hverdagen i Skovbærparken. Hverdagen indeholder daglig kaffeklub, rundstykspisning og en madbklub, hvor omkring 20 beboere kommer en gang om måneden.

- Vi kommer hinanden ved herude. Hvis der er én, vi ikke lige har set i noget tid, så banker vi på og ser til personen. Og der er generelt mange, der støtter om de ting, vi laver fælles, siger en af Lenes veninder, Lisa Riggelsen.