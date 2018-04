Beboere frygter mere trafik og føler sig overhørt

Jonna Rose Carstensen og Bent Andresen fra Erlevvej 81 kæmper sammen med Henning Lauritzen, Erlevvej 77 samt Karen Skøtt, Erlevvej 95, for at der bliver gjort noget ved trafikken på Erlevvej. Lige nu er der dejligt stille, fordi Provas er i gang med et arbejde. Foto: Inge Rogat Møller

Tirsdag aften skal byrådet godkende en lokalplan, der baner vej for 40 nye boliger ved Erlevvej. I to årtier har beboerne kæmpet for at få gjort noget ved trafikken.

Haderslev: Alt for mange biler og tunge køretøjer, der kører alt for hurtigt. Beboerne på Erlevvej er trætte. I to årtier har de mere eller mindre forgæves forsøgt at råbe embedsfolk og politikerne i Haderslev Byråd op. De vil have gjort noget ved den stadigt stigende trafik på Erlevvej. - Men det er godt nok svært. Det er som om problemerne er ikke-eksisterende for dem, siger Karen Skøtt, Henrik Lauritzen, Jonna Rose Carstensen og Bent Andresen, der alle bor på Erlevvej. Ønsket fra dem er lige så gammelt som deres sag: Erlevvej skal lukkes for gennemgående trafik, og en gammel masterplan skal følges, så der etableres en ny øst-vestgående offentlig forbindelsesvej mellem Erlev Bjerges kryds ved Gl. Hørregårdsvej og Erlevvej, som skal være den primære forbindelsesvej til dyrehaven og Marstrup. Desuden ønsker de, at der skabes chikaner, der gør det besværligt at køre på Erlevvej.

Baggrund Forslag til lokalplan 10-33, Boligområde Erlevhøj, ved Erlev har været i høring i otte uger. Der indkom tre kommentarer til planen, der åbner op for byggeriet af op til 40 boliger.Formanden for udvalget for plan og miljø var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen, da den blev behandlet i udvalget 19. marts. Det er nemlig hans jord og hans udstykning, der skal blive til det nye boligområde.



Udvalget besluttede, at der i lokalplanen indskrives en mulighed for senere sti- og vejadgang fra lokalplanområdets sydøstlige hjørne mod den nye skole ad Gammel Hørregårdsvej.

Ny udstykning Senest har de råbt op i forbindelse med udvalget for plan og miljøs behandling og vedtagelse af lokalplan 10-33 for Erlevhøj, der baner vej for udstykningen af 40 nye boliger på en mark i umiddelbar forlængelse af Erlevvej og Heimdalsvej. Tirsdag aften skal byrådet endeligt godkende planen, som 59 beboere fra fortrinsvis Erlevvej har protesteret mod. Deres indsigelse retter sig ikke mod de 40 boliger, men mod de nye trafikale udfordringer, den ekstra trafik til boligerne vil medføre. Ifølge lokalplanen skal de nye huse nemlig vejbetjenes fra Erlevvej. - Og det er jo ikke det eneste. Der kommer et nyt æggeri, som vil føre til endnu mere tung trafik, siger de fire beboere, der ikke vil vente på, at der kommer en ny vej - om måske mange år: - Nej, det kan hurtigt ende som en syltekrukke - og kommer nok desværre ikke i vores tid, siger Henrik Lauritzen.