HADERSLEV: Der var indbrud i et hjem på Tjørnebakken mandag aften. Det skete mellem klokken 19.30 og 21.50. Husets beboer var hjemme, mens tyven brækkede soveværelsevinduet op i den anden ende af huset. Åbenbart stå stille, at beboeren ikke opdagede det. Der blev stjålet to herreure og nogle smykker.