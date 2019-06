HADERSLEV: Pas på med at lade vinduer stå åbne i hedebølgen. Natten til onsdag var der indbrud i en lejlighed på Hjortebrovej, mens beboeren lå og sov. Et vindue i stuen stod åbent på grund af varmen. Det kravlede tyven eller tyvene ind ad. Der blev stjålet et tv, en pc og et sofabord i massiv bøg. Det hele blev båret ud ad vinduet.

Tyveriet skete mellem mandag klokken 21 og tirsdag klokken 9.