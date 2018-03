Batteribøvl forsinker dambåden på skibsværft

haderslev: Haderslevs nye dambåd bliver forsinket med knap 14 dage. Problemer med monteringen af batterierne har ifølge formanden for den selvejende institutions bestyrelse skabt forsinkelser på bådebyggeriet i Gilleleje.

- Jeg har netop talt med bådebyggeriet, og med alle forbehold taget i betragtning regner vi med, at båden nu bliver leveret i Haderslev den 10. april, siger formanden for den selvejende institutions bestyrelse, Ole Olesen.

Det var ellers meningen, at bestyrelsen i denne uge ville være taget til Gilleleje for at færdigbesigtige båden, som efter planen umiddelbart før påske skulle have været leveret i Haderslev. Den tur er nu aflyst, mens arbejdet med batterierne står på.

- Batterierne ligger under dørken, og det er et stort arbejde at pille dem op og sætte dem ned igen, men fejlen er blevet lokaliseret og rettes nu, siger Ole Olesen, der er ked af forsinkelsen.

- Men der dukker jo altid noget op, konstaterer han og oplyser, at en repræsentant fra bådebyggeriet i forbindelse med søsætningen vil være med til at justere de sidste detaljer.

Ole Olesen er optimistisk og håber, at båden kan begynde at sejle efter regulær sejlplan 10-14 dage efter søsætningen - og dermed ikke først den 1. maj, som var den oprindelige dato, dambådsfolkene gik efter.

- Det går vi efter lige nu, siger han.