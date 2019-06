Bartenderne i Kløftens cocktailbar har øvet sig via Skype

BARBARBAR hedder den ene bar til venstre for store scene. Den har taget konceptet: "less is more" til sig. En del af bartenderne mødtes i foråret i København for at øve sig.

I år har hun vinteren igennem udtænkt et nyt koncept for cocktailbaren nær store scene, og opskriften er: Få drinks, som er nemme at mikse og som serveres med garniture:

HADERSLEV: Der er ryddet op i drinkskortet i BarBarBar på Kløften Festival. Maria Jeppesen, der ellers bor i København, er en af de frivillige, som år efter år vender hjem til Haderslev for at være frivillig på festivalen.

Behovet for et nyt koncept opstod i kølvandet på sidste år festival, hvor flere gæster efterspurgte drinken "Gin Hass".

Det har ført til at, der nu er fundet fem favoritdrinks, som BarbBarBars bartendere har øvet sig på i vinteren og forårets løb.

- Vi bor lidt langt væk fra hinanden, men vi var en del der mødtes i København i foråret for at øve os, og nogle var med via Skype, fortæller Maria, der er overbevist om, at de er godt rustet til festivalen, der begynder torsdag, og at de nye drinks vil falde godt i publikums smag.

- Vi har for eksempel blandet Irish Coffee med latte og is, og med det vejr der er udsigt til, så forventer jeg mig meget af den.

Lena Møller Sørensen, der har ansvaret for at fordele de mange stadepladser på festivalen glæder sig over, at der er vilje til at prøve nye ting.