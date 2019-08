23-årige Lasse Wahlstrøm fra Vilstrup ved Haderslev skal fra den kommende sæson være håndbolddommer i Danmarks bedste herre- og dameliga. Han vil ikke lade sig kue af, at spillernes navne fremover er Søndergaard, Nøddesbo og Knudsen. Han vil i stedet tro på egne evner og håbe på, at de kan føre ham endnu længere.

- Hun var ved at skide i bukserne, da jeg for første gang skulle give gult kort til en træner. Der kom jeg som 12-årig og stak en advarsel op i snotten på en 55-årig, siger Lasse Wahlstrøm.

For han var nemlig ikke ældre end 12, da han begyndte at dømme håndbold. Og så var det jo hans mor, som måtte køre ham fra hal til hal, når fløjten skulle i munden.

- Jeg syntes bare, at det var sejt, at de løb derinde og bestemte, siger Lasse Wahlstrøm om, hvorfor dælen en knægt på 12 år i sin tid tog dommerkort.

Kelstrup: Mange 12-årige drenge drømmer stort om at spille fodbold i Barcelona, håndbold i Flensborg eller om at cykle i Tour de France. Men da Lasse Wahlstrøm som 12-årig så det lokale 3. divisionshold spille håndbold i Næshallen i Kelstrup, var det hverken fløjen, målmanden eller stregspilleren, som han så op til. Det var dommeren.

Og tro på sig selv, det gør Lasse Wahlstrøm i hvert fald. Han er ikke bange for at melde ud, at ambitionerne ikke bare er indfriet, nu når han skal dømme i Danmarks bedste herre- og damerække.

- Vi skal ikke tænke over, at de er ældre end os, og at de har spillet OL, VM og EM. De kan alligevel ikke reglerne bedre, end vi kan. Vi er blevet rykket op i ligaen, fordi vi er gode. Vi skal tro på os selv, siger Lasse Wahlstrøm.

I de første år måtte Lasse Wahlstrøms mor køre ham rundt fra hal til hal, når han skulle dømme kampe. Hun var ifølge ham ''ved at skide i bukserne'' første gang han skulle uddele et gult kort til en træner. Foto: Jacob Schultz

Tre vigtige testkampe

Selvom Lasse Wahlstrøm i dag bor i Aarhus og dømmer håndbold i hele landet, så er det tydeligt, at Næshallen i Kelstrup altid også vil været ''hjem''.

Han og den tidligere halbestyrer Ulla Jessen taler gamle dage, som om Lasse aldrig havde været væk. De tale om Mogens fra 3. divisionsholdet, som ofte blev lidt hidsig, og de taler om, at Lasse elskede at dømme så meget, at han ofte var dommer, når U10-pigerne trænede i hallen. Og han elsker stadig at dømme.

Da han og makkeren Jonas Primdahl i sidste sæson dømte fast i 1. division, blev de udvalgt til at dømme tre kampe i dameligaen for at teste, om de var parate til at rykke op i landets bedste række. Uden decideret at dømme dårligt, indrømmer Lasse Wahlstrøm, at den første af disse kampe ikke var hans bedste som dommer.

Bagefter valgte TV 2 at lave en stor historie om, at der var blevet sat dommere fra 1. division på til kampe i ligaen.

- Der var vi sikre på, at vores karrierer ville stoppe lige der. Men vi havde to ligakampe mere derefter, hvor vi dømte super godt i begge kampe. Ulrik Wilbek kom efterfølgende og gav os et klap på skulderen, så det endte fint, siger han.

Så med et skulderklap fra en af de største skikkelser i dansk håndboldhistorie, opbakning fra Ulla i Kelstrup og tro på egne evner er Lasse Wahlstrøm klar til sæsonstart.