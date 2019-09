Bank sætter hjertestarter op i Nørregade

Borgerne i Haderslev kan fremover se frem til mere tryghed i gadebilledet. BankNordik har nemlig investeret i hjertestartere i og omkring en række af bankens filialer rundt om i landet - heriblandt filialen i Nørregade.

Initiativet sker med ambitionen om at skabe ekstra tryghed for kunder, medarbejdere og borgere i lokalområdet.

- Vi ved, at chancen for at overleve et hjertestop øges betydeligt, hvis man får stød fra en hjertestarter. Danskerne har taget hjertestartere og livreddende førstehjælp til sig og er det folkefærd i verden, der oftest træder til, hvis de er vidne til et hjertestop," siger Turið F. Arge, der er forretningsdirektør i BankNordik, i en pressemeddelelse.

Den færøske bank indsætter hjertestartere uden for de filialer, hvor der ikke i forvejen er en hjertestarter i en radius af 100 meter.