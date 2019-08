Haderslev: I Trekantområdets Festuge kan man opleve eleverne fra Det Kgl. Teaters Talentlinje fra Esbjerg Kulturskole, når de onsdag 28. august kl. 19 indtager og danser ballet på Gravene i Haderslev.Senere på aftenen, kl. 21, skaber to musikere fra to vidt forskellige musikkulturer ny musik på tværs i den orange boble DIODON, som er skabt af designgruppen Dosis fra Spanien. Det er det musikalske eksperiment Krydsfelt 2018, der i boblen undersøger, hvad der kan ske, når man sætter to musikere fra to vidt forskellige musikkulturer sammen for at skabe ny musik og fortolke eksisterende musik.

På samme tid og sted går Kunsthal 6100 i luften med BYOB - Bring Your Own Beamer. Her kan man medbringe sin egen projektor og projektere sit Mario-spil, sine psykedeliske visuals eller sin yndlingsfilm op - eller ned - på byens arkitektur.