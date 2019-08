Ballet med kongeligt snit på Gravene

- Det er godt, at de kan få noget øvelse overfor et rigtigt publikum. Det er god træning, til når de engang skal stå foran et publikum på Det Kongelige Teater, siger Charlotte van Kouwen.

Det er talentholdet ved Det Kongelige Teater, der er på besøg ved Gravene. De kommer fra Esbjerg og er på en turne rundt i trekants-området for at give publikum en smagsprøve på ballettens kunst. Charlotte van Kouwen er tovholder og har stablet ballet-projektet på benene, som er drevet af initiativrige forældre.

Det er godt, at de kan få noget øvelse overfor et rigtigt publikum. Det er god træning, til når de engang skal stå foran et publikum på Det Kongelige Teater.

- Jeg har haft ret travlt. Os forældre har transporteret børnene og sørget for kostumer og vi gik i gang for fire dage siden, siger hun.

Charlotte van Kouwen står bagved bænkene og følger intenst med. Hun har hænderne foldet i sit skød og et fokuseret blik. Hun har været en af de forældre, der frivilligt har været på farten for børnenes skyld.

Elever på talentlinjen ved Det Kongelige Teater går til eksamen hvert år for at komme videre. Det er med en drøm om at komme til at stå på scenen på Det Kongelig Teater. Foto: Jacob Schultz