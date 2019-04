Bak holdet op: SønderjyskE kan redde fodboldlivet på søndag

SønderjyskE's fodboldspillere kan på søndag redde livet i Superligaen. I så fald vil SønderjyskE have et superligahold for 12. sæson i træk. SønderjyskE og fanformand opfordrer alle fans til at komme på stadion i Haderslev.

- Det er flot af en by af Haderslevs størrelse, at vi kan have et superligahold i så mange år, og derfor er det vigtigt, at holdet får stor opbakning på søndag, slår Jacob Ravn fast - og opfordrer alle fodboldfans til at komme på stadion.

Det kræver, at SønderjyskE får flere point end Horsens, som møder AGF. Hvis SønderjyskE for eksempel slår Vejle, er superligalivet altså reddet, hvis Horsens enten taber eller spiller uafgjort mod AGF.

2000: SønderjyskE rykker for første gang op i Superligaen under navnet Haderslev FK. Efter blot en enkelt sæson må holdet rykke ned i 1. division.2005: Holdet rykker atter op i Superligaen, men får igen kun en enkelt sæson i den bedste række. 2008: SønderjyskE rykker for tredje gang op i Superligaen og har beholdt pladsen i den bedste række lige siden. 2012: Efter nogle år i bunden af Superligaen slutter holdet i foråret 2012 på en historisk sjetteplads. 2016: I foråret 2016 tager SønderjyskE sensationelt sølvmedaljer og spiller om sommeren kvalifikation til Europa League. Det er meget tæt på, at holdet kvalificerer sig til hovedturneringen. 2019: Holdet deltager i nedrykningsslutspillet og kan redde sig på søndag. Kampen begynder klokken 14 på Sydbank Park i Haderslev.

Det tager på nerverne

Samme opfordring kommer fra Lars Moshage, som er formand for SønderjyskE Fodbold Support.

- Fuldt hus bliver der nok ikke, men kan vi blive mellem 6000 og 8000 tilskuere, vil jeg være overordentlig tilfreds. Jeg har skrevet til fanformændene for de øvrige hold i SønderjyskE med en opfordring til, at deres fanklubber kommer og bakker fodboldholdet op. For det er jo landsdelens hold, siger Lars Moshage, som selv har overværet to finalekampe i ishockey i Vojens.

For ham og de øvrige medlemmer af fanklubben er det næsten for spændende at følge SønderjyskE's overlevelseskamp i øjeblikket.

- Åh ja, det går hårdt ud over nerverne, så nu håber vi, at vi klarer det på søndag med hjælp fra AGF. Vi må bruge alle lovlige kneb for at påvirke Vejle-spillerne og dommerne, så vi får den sejr, siger Lars Moshage.

Hvis SønderjyskE ikke redder sig i Superligaen på søndag, er der stadig flere muligheder for redning. Holdet kan under alle omstændigheder ikke rykke direkte ned, men skal i givet fald spille playoffkampe om nedrykningen.