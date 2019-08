Baggrund: Nedrivning på Aastrupvej er før blevet stoppet

For otte år siden var der ligesom nu gang i en boligsag på Aastrupvej i Haderslev. Dengang drejede det sig om huset på nummer 15, som trods en kategorisering som bevaringsværdig var blevet anmodet om at blive revet ned.

Haderslev: Tirsdag den 30. juli var der frist i den offentlige høringsperiode angående boligstriden på Aastrupvej. Den tidligere købmand Torben Arevad, som var investor og bygherre på Kløften Park, har anmodet om at nedrive den nuværende bygning på Aastrupvej 11.

Det har han med henblik på at udvide førnævnte Kløften Park, et lejlighedskompleks, som i dag er opført på nabogrunden. Men en lang række beboere i nabolaget har sat sig imod planerne, og utilfredsheden er mundet ud i en underskriftsindsamling med i alt 164 signaturer fra beboere på Aastrupvej og vejens sideveje.

De håber på, at anmodningen bliver afvist, og det ville ikke være første gang, det var tilfældet på Aastrupvej. I 2011 nedlagde Haderslev Kommune forbud mod, at bygningen på Aastrupvej 15 dengang måtte nedrives. Bygningerne på nummer 15 og nummer 11 har det til fælles, at de begge er klassificeret som bevaringsværdige efter den såkaldte save-metode. Og det var i bund og grund denne vurdering, der sikrede, at huset på nummer 15 overlevede i 2011.

- Plan og Ejendomsudvikling vurderer, at der ikke findes begrundelse for en nedrivning af bygningen, idet den med sin bevaringsværdi bidrager til det samlede bymiljø og gadeforløb langs Aastrupvej, skriver Haderslev Kommune i afgørelsen af sagen i 2011, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.