Bådfolket er i gang med forårsrengøringen

Gunnar Friis var ved at gøre skruen klar på sin båd. Foto: Larz Grabau

Redningsbåden Livredderen er også klar til at undsætte uheldige sejlere og andre vandhunde.

HADERSLEV: Fra vintervejr til næsten sommervejr på bare én uge. Det kan blandt andet mærkes på Haderslev Havn. Søndag er der trængsel om p-pladserne i sejlklubberne. Blandt andet fordi, der er en konfirmationsfest i Haderslev Sejlforening. Men hos Naboen Haderslev Sejl Club er det medlemmerne selv, som parkerer ved bådene. Overalt er der en plasken, og sjasken og malen. - Jeg er ved at rense skruen. Jeg skal have den malet op igen. De rurer har det med at sætte sig fast på specielt skruerne. Så kommer man ingen vegne, når man skal ud og sejle, siger Gunnar Friis. Båden er bygget i Skærbæk ved Kolding og hedder Marvic. - Den er opkaldt efter mine børnebørn Marcus og Victor. Lidt derfra slapper tre medlemmer af med frokosten. - Så kan du skrive, at vi arbejder hårdt, siger Grete Gammelgaard. Hun og manden Martin Trans har nemlig nået at vaske båden. Det er deres første dag ved den i år. Kirsten Thomsens mand er stadig i sving ved deres båd. De har været i gang i tre dage. - Jeg er i gang med at polere den. Jeg vasker den om efteråret. Næste projekt er, at bunden skal males, konstaterer Kaj Thomsen.

Jeg begyndte i fredags. Ruerne fjernede jeg i efteråret; ellers er de ikke til at få af. Jeg håber, at få den i vandet sidst på ugen. Bådejer Ole Thorresvang

Både i vandet En båd sejler forbi med kurs mod øst. En anden bådejer er også klar til at sejle. - Den kom i vandet for 14 dage siden. Den har stået hos X-Yacht, for jeg havde en skade på den. Vi havde en alvorlig grundstødning oppe ved lillebæltsbroerne. Det var en dyr sag. Jeg brugte det kolde vejr til at gøre den klar, fortæller William Friis-Møller. Og så sejler han og konen på en dags udflugt til Aabenraa i Mandalay. - Fire timer; så er vi i Aabenraa! Gusa II er ikke så langt endnu. Den polerer Leif Jørgensen på. Båden er noget særligt for ham. - Jeg har selv været med til at bygge båden i 1977 på Danica-Yacht i Vamdrup. Jeg er uddannet bådebygger, forklarer han. Da familien for otte år siden skulle skifte til en større båd, gik han på jagt efter en af de 44 eksemplarer af "Venus 31", der blev lavet. Han havde været med til at bygge dem alle samen. Og han fandt én til salg. - Ejeren havde en logbog. Jeg kunne se, det var den båd, jeg selv havde sejlet kapsejlads i i 1977-78.