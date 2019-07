HADERSLEV: Hver onsdag i juli åbner Bryggeriet Fuglsang dørene til øl-brygningens hemmeligheder op på vid gab. De guidede ture rundt på bryggeriet er så eftertragtede, at Visit Haderslev i år har måttet lave ekstra ture, og mange turister går dagligt forgæves.

- Jeg har lige måtte afvise nogle tyskere i dag, for vi har ikke flere ledige pladser på turene, fortæller Susanne Svendsen, som har en forklaring på, hvornår det lige præcis er Fuglsang rundturen, der er allermest rift om.

- Det er noget anderledes, man ikke kan få at se andre steder, konstaterer hun.

Ja, faktisk er det helt unikt, hvis man spørger Sven Jönsson, som er guide på bryggeriets rundture.

Gæsterne kommer helt i maskinrummet på bryggeriet og ser alle trin i processen med at brygge øl - blandt andet de hellige haller, hvor byggen spirer.

- I løbet af sommeren kommer der øl-entusiaster fra Frankrig, Spanien og Italien for at se de haller, for vi er det eneste sted, der viser dem frem. Det er faktisk helt unikt - ja, måske ikke helt på linje med månelandingen men alligevel, sagde Sven Jönsson med et spøgefuldt smil på læben under den første af onsdagens to rundture på bryggeriet.

Samtidig fik gæsterne den spændende historie om en familie, der har brygget øl i Haderslev siden 1865.