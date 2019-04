To personer reddet i land efter kæntringsulykke ved Årø

Årø: En båd med to personer gik fredag aften på grund og kæntrede i Lillebælt ud for Årø.

Det oplyste vagtchefen ved Sydjyllands Politi.

Kort efter klokken 21 kom meldingen om, at en båd med to personer var ved at synke. En hjemmeværnskutter og en helikopter blev sendt til stedet.

Ifølge et tweet fra Sydøstjyllands Politi lykkedes det hjemmeværnskutteren at få de to personer ombord, hvorefter de blev sejlet ind til fastlandet for at blive tilset af en læge.