BUPL-formand: Medlemmerne vil have anerkendelse

200 BUPL-organiserede er klar til at gå i strejke fra onsdag den 4. april. For formand Jonna Jul Gudmundsen og tillidsrepræsentant Mette Branderup F. Jørgensen handler det om mere end penge.

- Det handler om anerkendelse og at vi gerne vil værdsættes for det arbejde, som vi udfører, siger hun.

1. august sidste år blev Mette Branderup F. Jørgensen, der til daglig er pædagog i Udsigten i Børneunivers Nord i det nordlige Haderslev, valgt som tillidsrepræsentant for sine kolleger. Torsdag var hun med til stormøde i Fredericia for at høre, hvordan det går med forhandlingerne og om der er udsigt til et forlig. For Mette Branderup F. Jørgensen, der har været pædagog i otte år, handler konflikten og de igangværende forhandlinger om meget mere end penge.

Haderslev: Mette Branderup F. Jørgensen elsker sit arbejde. Men hun og hendes 200 kolleger, organiseret i fagforeningen BUPL, er klar til at gå i strejke fra den 4. april, hvis det ikke lykkes for forligskvinden at finde et forhandlingsresultat, der kan tilfredsstille begge parter i det, der kan ende med at blive danmarkshistoriens største arbejdskonflikt.

Alle ønsker, at der findes en løsning, men man tramper på vores værdighed, og det er udtryk for manglende respekt, at man ikke vil give os den anerkendelse og nu har trukket et så massivt lockoutkort.

Seniordage

Mette Branderup F. Jørgensen er ikke alene om at mene det. Det er ifølge formanden for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, en holdning, der går igen hos alle hendes medlemmer:

- Det er faldet rigtig mange for brystet, at den anden side påstår, at vi kun vil have. Vi slider og slæber hver dag og forsøger at yde et godt og professionelt arbejde. Alle ønsker, at der findes en løsning, men man tramper på vores værdighed, og det er udtryk for manglende respekt, at man ikke vil give os den anerkendelse og nu har trukket et så massivt lockoutkort, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Hun har været rundt i mange af de sydjyske kommuner for at mødes med medlemmerne.

Lønnen betyder meget, men især skaber det frustration, at arbejdsgiverne har planer om at pille ved de såkaldte seniordage, der gives fra det 58. år.

- Det falder ikke i god jord hos medlemmerne, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Det er kun parterne ved forhandlingsbordet, der ved, om det ender med strejke fra den 4. april og lockout fra den 10. april.

- Vi her ude i afdelingerne får intet at vide, siger hun.