BUPL: Direktør mangler respekt for den danske model

Børneunivers Nord:Afd. Udsigten: Lukket.Afd. Favrdal: Åben for 20 børn - reduceret åbningstid.Afd. Fjelstrup: Lukket.Afd. Suset: Lukket, dog åben i specialgruppen Tusindfryd.Sct. Severin Børnehuse:Afd. Ejsbølhus: Åben for 15 børn - reduceret åbningstid.Afd. Sukkertoppen: Åben for 10 børn - reduceret åbningstid.Afd. Rosengården: Åben for fem børnehavebørn og 12 vuggestuebørn - reduceret åbningstid.Afd. Havanna: Lukket.



Sydbyens Børnehus:Afd. Møllehaven: Lukket, dog åben i specialgruppen Møllereden.Afd. Blomsterhaven: Åben for 14 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn - reduceret åbningstid.



Starup Børnehus:Afd. Grønnebakken Lukket.Afd. Troldehaven Åben for 18 børn (dog lukket 6. april) reduceret åbningstid.



Børnehuset Chilli:Afd. Hoptrup: Åben for 18 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn - reduceret åbningstid.Afd. Marstrup: Lukket.



Lagoni:Himmelblå: Lukket.Tumlehøjen - Højgade: Lukket, dog åben i specialgruppen.Tumlehøjen - Overgårdsvej: Åben for 15 børn - reduceret åbningstid.



Nustrup/Sommersted:Afd. Troldemarken: Lukket.Afd. Kridthuset: Lukket.



Øvrige: Gram Børnehave: Åben for 15 børn - reduceret åbningstid.Legehuset Arnum: Åben som normalt.Legehuset Gram: Åben for 15 børn - reduceret åbningstid.Vores Børnehave: Lukket.Hulahoppen: Lukket.Myretuen, Bevtoft: Lukket.Børnenes Hus Hammelev: Åben for 20 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn - reduceret åbningstid.Børnehaven Sønder Otting: Lukket.Spirevippen: Lukket.Deutscher Kindergarten: Åben for op til 40 børn - reduceret åbningstid for det enkelte barn.