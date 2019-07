Auto-camper tyve slår til igen

Ustrup: Et hollandsk ægtepar fik sig klokken 01.30 søndag en meget kedelig ferieoplevelse. Mens de sov i deres autocamper ved Ustrup Øst på den sønderjyske motorvej fik de indbrud i camperen.

En meget høj mand, klædt i mørkt tøj, trængte ind i camperen og forsvandt med to tasker med penge, et hævekort og et smart watch. Oplysningerne er meget sparsomme, og muligvis er der nogen, der har set noget.

Det er ikke første gang, at turister har oplevet det ved Ustrup Øst. I ly af natten sneg en ukendt tyv sig i løbet af natten til fredag den 5. juli ind i en uaflåst tysk indregistreret camper, hvor en turist ligeledes lå og sov. Under dette indbrud forsvandt tyven med kontanter.