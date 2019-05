I øjeblikket arbejder Aurora også på at få en hjemmeside op at køre, hvor folk kan bestille produkterne.

- Jeg begyndte med at importere keramik fra én af øens bedste keramikere. Siden har jeg udvidet med forskellige fødevare-specialiteter. For eksempel har jeg haft en gedeost lavet af mælken fra en speciel race, der kun lever på Sicilien, fortæller Aurora.

Lørdag den 8. juni inviterer Sol Italiano til en event i vinforretningen Wine & Delights i det gamle trykkeri på Gravene. Her kan man smage på nogle skinkeprodukter, der er lavet af lucansk sort gris, der født, avlet og og fritgående i naturlige skovområder i Basilicata i Syditalien og slagtet af familie-virksomheden Casa Rago. I samarbejde med Mirka Giannella, som arbejder som professionel skinkeskærer hos "Artisti del Prosciutto" kan Casa Rago tilbyde dagens besøgende en helt speciel oplevelse. Skinken bliver skåret i skiver i hånden efter en speciel teknik til formået og derefter præsenteret og serveret på en helt unik måde, som viser, hvordan kan kan få et kunstværk ud af en almindelig skinke. Fra klokken 12.30 til 14.30 er der åbent hus med smagsprøver af produkterne.

Aurora viser én af de skinker, der vil blive lavet skinke-kunst ud af ved en event i vinforretningen lørdag den 8. juni. Skinken er fremstillet af lucansk sort gris fra det sydlige Italien. - I begyndelsen kaldte jeg dem bare for sorte svin. Men så fandt jeg ud af, at det udtryk har en helt anden betydning her i Danmark. Her er det noget, man drikker, konstaterer den lattermilde sicilianer. Foto: Dorthe Rasmussen

Bekæmper mafiaen

Hun vil også bruge hjemmesiden til at inspirere folk til, hvordan specialiteterne kan bruges i madlavningen og fortælle historierne bag produkterne.

- Sicilien er et helt andet Italien og mest kendt for dårlige ting som for eksempel mafiaen. Men der er faktisk mange, der kæmper mod den. Jeg har for eksempel nogle oste fra en lille virksomhed, hvor indehaveren er med i en organisation med andre forretningsdrivende, der nægter at betale beskyttelsespenge til mafiaen men står sammen om at bekæmpe den. Det er sådanne virksomheder, jeg gerne vil støtte, og samtidig har det været vigtigt for mig, at produkterne er bæredygtige og helst helt økologiske, fortæller Aurora.

Fælles for produkterne er, at de er fremstillet af rene og gode råvarer.

For eksempel forhandler Aurora en grøn pesto indeholdende hele 80 procent pistacie-nødder.

- Jeg elsker at lave mad og kan lide at eksperimentere. Jeg laver også dansk mad engang imellem. Men italiensk mad er meget enkelt, og så smager det bare godt, konstaterer Aurora med et smil.

Med tiden vil hun også gerne lave mad-rejser til Sicilien, for der er bare smage, farver og dufte, der skal opleves på stedet.

- Det kan måske lyde det underligt, når jeg har et import-firma med specialiteter. Men I hverdagen prøver jeg på at handle lokalt, fortæller Aurora.

Det er nu 12 år siden, at hun forlod sin føde-ø for at bo i Danmark.

Hun arbejdede som arkitekt, da hun gennem fælles bekendte blev introduceret til Peter Martin Nielsen fra Haderslev.

Han underviser i italiensk på gymnasiet og var på Sicilien for at blive endnu bedre til at tale italiensk.

I sine første tid i byen arbejdede hun lidt som arkitekt hos Rikke Martinussen,

Siden blev hun ansat hos BH International Momsagentur i Padborg, der hjælper transportfirmaer med at få udbetalt momsrefusion. Her har hun blandt andet tage sig af de italienske kunder.

Sol Italiano er et hobbyprojekt.

- Det er lidt en passion for mig. Jeg vil gerne give det bedste videre fra Sicilien, fastslår Aurora.