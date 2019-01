Aupair om jul i Australien: Savner gåture i Tørning Skov

Anne Nielsen fra Hammelev har fejret jul under varme himmelstrøg i Australien.

I sommer forlod Anne Nielsen fra Hammelev familien for i 12 måneder at leve 'down under' og arbejde som aupair-pige hos en familie i storbyen Melbourne .Det har foreløbigt givet mange gode oplevlser og en anderledes jul. Vinterkulden herhjemme bider sig efterhånden fast, men det er omvendt i Australien, hvor januar er lig sommer. Det samme med december, hvor der bliver fejret jul, og det var en lidt speciel oplevelse for Anne at fejre højtiden i op til 45 graders varm. - Det meste af den 25. december foregik ved poolen, indtil nogle af familiens venner kom forbi om aftenen, skriver Anne Nielsen i et brev fra varmen. Før badetøjet kom på, spiste familien det sore, årlige julemåltid. Der blev grillet kalkun og glaseret skinke og til det var der ovnkartofler, brun sovs og forskellige salater. Anne og moren i familien, der også er dansk stod for at lave ris a la mande of brune kartofler, så der var dansk islæt på bordet.

Anne Nielsen med blandt andet æbleskiver, som hun er vant til fra Danmark. Foto: Anne Nielsen.

Julen bragte minderne frem Selvom Anne Nielsen i et halvt år har været væk fra familie og venner i Danmark, så var det omkring december-måned, hun for alvor kom til at tænke på alle de vinterstunder, hun har haft 'hjemme'. Hvert år er juletræet blevet hentet og pyntet, familien har været på kælketure i Tørning Skov, og der er blevet gået mange kilometer i Pamhule Skov. - Jeg har prøvet at holde min jul så danskpræget som muligt, da australiere ikke er så traditionsbundne som danskere, skriver hun. Et skandinavisk julemarked, og en dansk gudstjeneste i en svensk kirke var det tætteste, Anne kom på rigtig dansk jul. Ellers var gåturene tæt på frostgrader i Tørning Skov skiftet ud med gåture i bagende sol på stranden. Duften af gran på et friskt juletræ blev erstattet med et plastiktræ.

Et par af de børn Anne passer foran juletræet i Melbourne. Foto: Anne Nielsen.

Nytår i Sydney Da nytåret skulle fejres, tog Anne med et par veninder, der også arbejder som aupair i Melbourne til Sydney for at fejre overgangen til det nye år. Her så de det flotte festfyrværkeri over Operahuset og Harbour Bridge fra Royal Botanic Gardens. Senere i januar kommer Annes søster på besøg i Melbourne.

Anne og moren i familien sørgede for, at der var brune kartofler og ris a la mande til julemiddagen. Foto: Anne Nielsen.

Julegudstjeneste i den svenske kirke i Melbourne. Foto: Anne Nielsen.