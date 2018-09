Advokat og partiformand Rasmus Paludan fra Stram Kurs (bagerst til højre) viderefører dele af Danskernes Partis nationalistiske program. Han er også forsvarer for tre tidligere medlemmer at det nu lukkede parti. Og så demonstrerer han selv mod ghettoer landet over som her i Haderslev forrige weekend. Arkivfoto: Jacob Schultz