Arnums købmandsforretning går fint, ifølge købmandsparret, men forude lurer både en generationsskifte og en nye Rema 1000-butik i Gram.

Arnum: Der er liv i det lille supermarked i Arnum torsdag formiddag. Ud og ind ad rulledøren kommer folk for at hente pakker, kager og kolonial. Alle er på fornavn med hinanden. Købmandsparret Jonna og Børge Larsen har været 23 år i købmandsbranchen og ligner fortsat et par, der nyder at betjene deres kunder. Men de er henholdsvis 56 og 57 år, og de vil også gerne i tide planlægge, hvad der skal ske med butikken, når de af den ene eller anden grund trækker sig tilbage. - Heldigvis er helbredet godt, men du ved jo aldrig, hvor længe det varer, siger købmand Børge Larsen.

Børge og Jonna Larsen lægger hver cirka 80 timer om ugen i butikken. Men det får ikke smilet til at stivne. Foto: Lars Fahrendorff

Tanken i et baglokale På det lille kontor i baglokalet i butikken tænkes og tales der en del om fremtiden. For hvem vil overtage en købmandsbutik i Arnum med det hele om fem, seks, syv år....? - Vi får ikke en ung mand til at købe bygninger og varelager og drive købmandsbutik. Det sker ikke. Så hvad skal vi gøre ellers, spørger Børge Larsen. Jonna og Børge har ikke sat dato på, hvornår de vil stoppe - det bryder de sig ikke om - men det er klart, at det ikke varer ved. - Vi kan ligeså godt begynde at tale om det i tide, fremfor at gøre det, når det er for sent, siger Børge Larsen.

Der er nok at se til i en lille købmandsbutik. Foto: Lars Fahrendorff

Forpagtning En af de modeller, som Børge og Jonna har talt om, er forpagtning. - Hvis nu et lokalt selskab eller et investeringsfirma køber alle bygningerne, så vil det ikke være så svært at finde en forpagter. Forretningen er jo sund, så det bør være muligt, siger Børge Larsen. Jonna og Børge bor lige ved siden af butikken og lægger ugentligt hver cirka 80 timer i butikken. De har løbende investeret i nye ting, som bagerudsalg, smørrebrødsudsalg, pakkeudlevering og meget andet. Arnum-købmanden har også vareudbringning til mange ældre for Haderslev kommune. Snart skal de på grund af nye regler også investere mange penge i et nyt kølesystem til kølediskene. Og med udsigt til en ny Rema 1000-butik i Gram, så kan det blive svært at planlægge fremtiden - og investeringerne. - Vi oplever en stor opbakning til vores lokale butik. Men hvem siger, at det bliver ved, når der kommer en Rema i Gram. Der vil være nyhedens interesse, og Rema kommer med langt større markedsføringskræfter. De vil nå længere ud, siger Børge Larsen. Derfor er det kun tilbage at håbe, at der også i fremtiden vil være en bevidsthed om, at man skal handle lokalt, hvis man vil have en lokal købmand, mener købmandsparret. Butikken beskæftiger med det hele 16 deltidsansatte foruden købmandsparret. Men foreløbigt agter Jonna og Børge ikke at give op. - Overhovedet ikke, siger de i kor.