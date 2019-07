Arnested til stor lagerbrand er fastlagt

Oksbøl: Efter de tekniske undersøgelser har politiet nu fastlagt arnestedet for den brand, der to gange lørdag brød ud i en affaldssorteringshal på Oksbølvej ved Haderslev.

Selve brandårsagen kendes endnu ikke, og ifølge Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi er det ikke sikkert, at den nogensinde kan blive fastlagt. Til gengæld vides det nu med sikkerhed, at branden opstod omkring noget pap i hallen, som ligger på en adresse tilhørende virksomheden Torben Clausen A/S.

Branden brød ud lørdag morgen, og var efter halvanden time under kontrol, men lørdag aften brød branden ud på ny.