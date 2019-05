HADERSLEV:Vinduerne på tegnestuen er lidt svære at åbne, men det må man tage med, når man bor i en gammel industri-bygning.

- Vi er glade for at være her, for det er et sted med sjæl, konstaterer Rasmus Christensen Hamann.

Han driver parløb professionelt og privat med Marianne Dalbøl Pedersen.

Sammen åbnede de i januar Tegnestuen Stedse ApS i det tidligere Winds Bogtrykkeri på Gravene.

Her er der i dag et kreativt kontor-fællesskab, der også tæller kunst-iværksætter Marie Dufresne, to grafiske designere, en kunstner og en coach.

- Vi var rundt og kigge i Haderslev og kom tilfældigt forbi Hans' Kaffebar, hvor vi løb ind i Marie Dufresne, som har Kunsthalle 6100. Vi fik en rundvisning hernede, og det var lige sådant et sted, vi var på udkig efter til vores tegnestue, fortæller parret.

Rasmus stammer oprindeligt fra Toftlund, og det er baggrunden for, at parret har valgt at slå sig ned i det sønderjyske.

For to år siden blev parret forældre til tvillingedrenge, og de besluttede sig derfor at vende tilbage til Danmark efter syv år i Norge.

- Vi blev færdige med skolen ( Arkitektur & Design linjen på Aalborg Universitet) lige omkring Finanskrisen, og det var mega svært at finde arbejde herhjemme, så vi tænkte, at nu tager vi på eventyr, fortæller Marianne.

Parret kom meget langt hjemmefra.

- I stedet for at gå arbejdsløse herhjemme, søgte vi til Nord Norge, hvor vi begge fik arbejde på en tegnestue i byen Alta nord for Polarcirklen og cirka 300 kilometer syd for Nordkap. Der var mørkt hele døgnet tre måneder hver vinter og lyst hele døgnet tre måneder om sommeren, så det skulle man lige vænne sig til, konstaterer parret med et smil.

De boede to år i Alta, og det var en oplevelse, de ikke ville have været foruden.

- Der var en fuldstændig fantastisk natur. Der var elge i baghaven og store rensdyrflokke. For en dansker var det ret eksotisk at opleve så vild en natur, fortæller parret, der på flere måder følte sig meget langt ude - på den gode måde.

- Alta er en by, som nordmændene flytter fra, fordi den ligger så langt ude, så på tegnestuen var der kun en nordmand. Resten var udlændinge som os, fortæller parret med et smil.

På tegnestuen lagde de streger til alt fra børnehaver til kontorer og lejlighedskomplekser, og altid med det for øje, at byggerierne skulle holde til ekstrem vejr med kulde, sne-fygning og stærk vind.

- Her lærte vi virkelig at tænke klimaet ind i byggerierne og gøre brug af robuste løsninger, fortæller parret.

De har også arbejdet på hver deres tegnestue i hovedstaden Oslo i fem år. Her har de begge arbejdet meget med træarkitektur samt klima- og miljøvenlige byggerier.

Når de har valgt at kalde deres nye tegnestue for "Stedse" er det fordi, de gerne vil stå for en arkitektur, der er holdbar og tidsløs.

- Stedse betyder noget, der er varigt. Vi vil gerne sætte aftryk, der er holdbare og varige, fortæller parret og forsætter:

- Man skal være bevidst om de valg, man tager i forhold til brug af verdens ressourcer. Vi skal flytte os fra en "brug og smid væk" kultur i byggebranchen, til at tænke i cirkulære systemer, hvor man ikke smider væk men bruger materialerne klogt og med tanke for genanvendelse i andre sammenhænge. Hvis man bruger ressourcerne fornuftigt, kan man spare både miljøet og bygherren for mange udgifter.

Stedse ApS laver alle slags opgaver for private og erhverv, men fokus er på byggerier i træ, som parret arbejdede med i Norge.

- Træhuse vinder mere og mere frem i Danmark nu, og vi håber lidt at kunne hoppe med på den bølge. Træ er jo et materiale, der ikke påvirker klimaet så negativt som beton og stål, og med de facadeløsninger, der findes i dag, er der ikke ekstra vedligeholdelse ved at bygge et træhus, fortæller Marianne Dalbøl Pedersen.

Hun er også med i det nye By-forum Haderslev, en gruppe af lokale, der er kommet med input i forbindelse med afprøvningerne på blandt andet Gravene.

- Det har været sjovt og været med til at give os noget netværk. Det er jo lidt så at starte fra bunden af igen, når vi har været væk i så mange år, konstatere Marianne.

Hun og Rasmus nyder at være en del af byens liv, og på solskinsdage indtages frokosten ofte udenfor på en bænk på Gravene.

- Vi håber ikke, at der er stemning for, at pladsen skal laves om til parkeringsplads igen. Vi håber i stedet, at folk i højere grad vil indtage pladsen og bruge den som et aktiv del af byrummet, siger de.

Parret har også gang i nogle små lokale initiativer, de selv har fundet på.

De bor privat i et gammelt hus ved Genner Strand og er begge engageret i det lokale Genner Bugt Netværk, der arbejder på at gøre området endnu mere attraktivt.

I samarbejde med Aarøsund Bådebyggeri er de i gang med at designe et hængende shelters i klatreparken ved Genner, der efter planen skal stå klar i 2020.

De arbejder også på et projekt med en flydende træ-sauna ved Kalvø.

På arbejdet deler de opgaverne mellem sig og sparrer, hvor det giver mening,. at man er to om at tænke de kreative tanker.

De har flere spændende projekter undervejs - blandt andet et større sommerhus-projekt i Ørby Hage.

Selv om Stedse ApS er en lokal tegnestue, er geografien ingen begrænsning for det kreative par.