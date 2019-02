Arkitekt: Vi kan godt lide at gå til kanten

Niels Ove Kildahl fra Hele Landet ser frem til en masse debat om parkering og mødested på Gravene samt de to andre afprøvningssteder.

Haderslev: Det er støvede planer og tanker, der har ligget og samlet støv på hylderne, som nu bliver støvet af. Men også nye og friske, som er skabt på de to første borgermøder og i det byforum, som er blevet nedsat.

Det mener Niels Ove Kildahl, der er arkitekt og partner i firmaet Hele Landet, som er et socialt arkitektfirma, Haderslev Kommune har hyret til at bistå med udarbejdelsen af den nye bymidtestrategi.

- Der er blevet snakket, nu går vi ud over gør det. Det koster lidt, men man skal se det som et springbræt til at få afprøvet, hvad der virker og ikke virker, siger han.

Han står blandt andet for afprøvningsdelen i projektet, som mandag indebærer, at Gravene i tre uger åbnes for parkering.

14 arrangementer i løbet af de kommende ti uger er på programmet, der ikke blot handler om fysisk forandring af fremtidens Haderslev, men også om sociale forbindelser og meget mere.

Hele Landet har gode erfaringer med projekter, der forandrer bymiljøer og udfordrer fastlåste holdninger. I Odder var firmaet med til at sætte gang i en afprøvning, der nu har resulteret i, at der på en parkeringsplads etableres en fast park.

- Vi ser afprøvningerne som en måde til at få folk til at tage holdning, og vi kan godt lide at gå til grænsen, siger Niels Ove Kildahl.

Et godt bymiljø er vigtigt, og mange mennesker har en holdning. Niels Ove Kildahl håber, at der kommer godt gang i debatten i de kommende uger. Også med de andre afprøvninger i Hertugens Baghave og ved Møllestrømmen.

- Der vil både være for og imod, men alt tæller, siger han.