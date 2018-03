Arkil reducerer antal ulykker med 60 procent

Nyansatte særligt udsat

Undersøgelser viser, at nyansatte har en særlig stor risiko for at komme ud for arbejdsulykker. Den problematik tager man nu hånd om hos Arkil.

- Vores seneste tiltag er at udpege 85 arbejdsmiljøambassadører. De skal tage hånd om de nyansatte, der statistisk set står for over halvdelen af vores arbejdsulykker, ved at fortælle og vise dem, hvordan vi arbejder med sikkerhed, og hvor man kan få viden og hjælp, forklarer chef for arbejdsmiljø hos Arkil Tina Thaarup Jakobsen.

Målet er, at ambassadørordningen skal være med til at reducere antallet af ulykker blandt de nye medarbejdere med 50 procent i løbet af 2018. Virksomheden har også udviklet app'en Arkil News, som bruges til at kommunikere direkte ud til alle ansatte om arbejdsmiljø og sikkerhed.