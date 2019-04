Arkil præsenterer et årsresultat på over 26 millioner kroner

Haderslev: På Arkil Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag 25. april blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt. Årets resultat blev på 26,62 millioner kroner i Arkil Holding A/S og blev som foreslået fordelt med 7,37 millioner kroner til udbetaling af udbytte og overførsel af 19,25 millioner kroner.

Der var også opbakning til bestyrelsens forslag om bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet opkøbe egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10 procent af den til enhver tid værende aktiekapital. Ifølge bemyndigelsen skal erhvervelsen ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10 procent.