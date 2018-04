Arkæolog: Til juni kommer fundene i hobetal

Sønderjylland: Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi i Haderslev har det seneste år haft ekstra mandskab på for at kunne klare registreringen af de mange detektorfund fra amatørarkæologer. Cirka 2.500 fund er blevet afleveret på museet det seneste år, og derfor håber museet fortsat at kunne afsætte en ekstra mand til opgaven.

- Vi er blevet bedre til at håndtere de mange fund. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at mængden af fund vil aftage. Der er så meget opmærksomhed omkring amatørarkæologi med detektor - som "Guldgraverne" på tv - at det nok vil fortsætte, vurderer museumsinspektør Lilian Matthes.

Ud af de cirka 2.500 fund har Lilian Matthes netop haft mellem 130 og 150 af fundene med til nationalmuseet, fordi de vurderes at kunne være Danefæ. Og dem, der har fundet dem, venter i spænding på, om det er danefæ, og der måske vanker en findeløn.

- Før skulle de vente tre år på at få en vurdering, fordi der er så mange fund. Nu har også Nationalmuseet sat ekstra mandskab på alle vurderingerne, så ventetiden nu er nede på to år. Det er fortsat lang tid, men de fleste forstår godt, at vi har mange ting, og det tager tid at vurdere, hvor vigtige fund det er, siger Lilian Matthes.

Hun følger hele tiden med på Facebook, hvor amatørarkæologer fra området deler deres fund med andre, så hun har allerede nu en anelse om, hvad der venter.

- Til juni forventer vi det helt store rykind. Vi har sagt til amatørarkæologerne, at de gerne må samle sammen, inden de kommer ind med tingene. Til juni kan de ikke længere gå på markerne, og så kommer de ind. Nogle gange har en enkelt mand alene haft 200 genstande med, fortæller museumsinspektøren.

Amatørarkæologerne bliver hele tiden bedre til at finde tingene. I løbet af de seneste år har mange bronzesværd i stykker fundet vej til museet.

- Der findes jo kort over, hvor i området, der er gravhøje, som er pløjet ned. Dem er amatørarkæologerne også blevet gode til at bruge. Nogle gange kan der være flere lag af grave i en tidligere høj, fortæller Lilian Matthes.

Der er cirka 30.000 fredede gravhøje i Danmark, men der har været omkring 200.000, så langt de fleste er pløjet ned og inddraget til landbrugsjord eller skov.

De fleste fund er dog fra middelalderen, fra cirka år 1200 og opefter.

Selv indrømmer Lilian Matthes, at hun er lidt splittet over den store opmærksomhed:

- Det er jo glædeligt med den store interesse og de mange ting, vi får ind. Men tingene bliver først levende for os, hvis de indgår i en sammenhæng. Men lige nu kan vi kun registrere, ikke forske i, hvad det er for ting, siger Lilian Matthes.

Magasinerne bugner med nye kasser med ting, og det er heller ikke ukompliceret.

- Nogle ting vil gå til, fordi vi ikke kan opbevare dem rigtigt. Vi har ikke penge til at konservere dem, siger Lilian Matthes.