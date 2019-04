Arbejdernes kampdag: De røde flag smælder i Damparken

Pladsen åbner klokken 14, og efter faneoptoget ind på pladsen begynder talerne klokken 15. Ind imellem bliver der mulighed for at synge med på nogle af de kendte arbejdersange.

- Vi vil gerne skabe lidt fornyelse, og Tørning Mølle ligger lidt af vejen, selv om det er den skønneste plet i kommunen. Så derfor holder vi det i Damparken, siger formanden for LO i Haderslev, John Danielsen.

Taler i temaer

Som noget nyt er talerne også delt ind i tre temaer - et fagligt, et politisk og et ungdomspolitisk tema.

De faglige talere er formanden for FOA, Mona Striib, og kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, John Christiansen, som bor i Haderslev.

De politiske talere er folketingskandidat Nanna Bonde, SF, folketingskandidat Mathias Dahl Christiansen, Enhedslisten, og folketingsmedlem Jesper Petersen, Socialdemokratiet.

Desuden vil tre personer fra partiernes ungdomspartier tale.

Når talerne har afleveret deres vise ord, vil David Rovics fra USA give koncert.

De tre arbejderpartier plus LO Haderslev er arrangør.

- Nu er det jo spændende, om Lars Løkke udskriver valg før 1. maj. Men under alle omstændigheder gennemfører vi vores arrangement, og talerne vil selvfølgelig være præget af det kommende valg, siger John Lauridsen.