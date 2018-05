Apoteker: - Vi kan jo ikke stole på PostNord

HADERSLEV: Apoteker Bo Bjerregaard- Andersen fra Haderslev Løve Apotek er bekymret.

Han fortæller. at han i forbindelse med Store Bededagsferien har han fået fire-fem henvendelser fra borgere, der ikke har modtaget deres livsvigtige medicin til tiden.

Medicin, som apoteket har sendt som Qvick-breve onsdag den 25. april, er først kommet modtagerne i hænde mandag den 29. april.

Det duer bare ikke, konstaterer Bo Bjerregaard-Andersen.

- Vi kan jo ikke stole på PostNord. Det er virkelig et dilemma for os i og med, at vi betaler den høje Qvick-porto for at få brevene frem til næste dag, konstaterer Bo Bjerregaard-Andersen.

Det er ikke første gang, at han oplever, at Qvick-breve med medicin er blevet forsinket eller ligefrem forsvundet.

- Normalt kører det egentligt godt. Men der er åbenbart nogle problemer der, hvor vi nærmer os nogle helligdage, og PostNord springer en eller flere leverings-dage over. Nu løber vi snart ind i nogle helligdage igen, så vi vil være meget opmærksomme på at få skippet brevene afsted. Vi håber, at vi ved at fremrykke afsendelsen en dag, kan undgå forsinkelser i fremtiden, fortæller apotekeren.

Engang imellem forsvinder der også breve med medicin, og da det er Qvick-breve, kan de ikke spores hos PostNord.

- I de tilfælde må vi lynhurtigt lave en nødpakke og køre ud til patienter. Det er noget, vi absolut tager meget alvorligt, men vi løber jo panden mod en mur hver gang, vi prøver at få en forklaring hos PostNord, fortæller apotekeren.

Løve Apoteket bringer selv medicin ud til borgere i Haderslev by men bruger PostNord til at bringe ud i landdistrikterne.

Hos Haderslev Hjorte Apotek har der ikke været nogle klager over forsinket levering af medicin hen over Store Bededagsferien.

- Men vi er faktisk også gået over til at bringe langt det meste ud selv, fortæller apoteker Lene Kæstel.

- Vi bruger ikke PostNord så meget mere i og med, at vi er usikre på, om brevene når frem til tiden. Portoen stiger også hele tiden, så det bliver for dyrt for vores kunder at få det bragt ud med post, og de kan jo alligevel ikke være sikre på, at det kommer til tiden, konstaterer Lene Kæstel.