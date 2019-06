Anton Meier, Frederik Moosgaard og William Kvist er nogle af orgeldrengene fra Haderslev Drengekor. Næste fredag åbner de en koncertrække på 12 i anledning af Siseby-orglets 200 års jubilæum. Dagen efter rejser de til Færøerne for at motivere flere børn og unge til at lære at spille på orgel. Privatfoto

16-årig gymnasieelev skal i gang med organistuddannelse efter sommerferien. Orgeldrenge rejser til Færøerne for motivere børn og unge til at lære at spille på orgel.

Haderslev: Efter sommerferien begynder Anton Meier på organist-uddannelsen på Kirkemusikalsk Højskole i Løgumkloster. Den 16-årige Haderslev-dreng bestod optagelsesprøven i april med tre 12-taller og skal dermed som den første af domorganist Henrik Skærbæk Jespersens kendte orgeldrenge fra Haderslev Drengekor i gang med den tre år lange uddannelse, samtidig med, at han skal passe sine studier i 2. g på Haderslev Katedralskole. - Det skal nok gå, siger Anton, som for to et halvt år siden med begejstring kastede sig over alle instrumenters moder - orglet. - Det er jo sjovt at spille på orgel, og jeg kan ikke forestille mig noget, jeg hellere vil, forklarer Anton, der til daglig øver på orglet i Hertug Hans Kirke, men allerede i lighed med de andre orgeldrenge har spillet i i en lang række kirker i landsdelen. - Det glæder vi os rigtig meget over, siger Henrik Skærbæk Jespersen, der senest har været med Haderslev Drengekor på rejse til Sverige, hvor der selvfølgelig også blev tid til at kigge på orgler.

Jeg kunne spille klaver, men det er meget sjovere at spille orgel. Anton Meier, orgeldreng og kommende organist-studerende

Mangel på organister Der er nemlig stor mangel på organister i Danmark, og Henrik Skærbæk Jeppesen får jævnligt opringninger fra sogne, som efterlyser én dreng til at spille ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Senest var der et sogn, der ringede og bad om hjælp den 16. juni. - Men da måtte jeg sige nej, forklarer Henrik Skærbæk Jespersen.

Promotiontur til Færøerne Fra 16. til 20. juni tager han sammen med Anton Meier og to andre orgeldrenge, Frederik Moosgaard og William Kvist, nemlig til Færøerne. På turen deltager også Kristoffer Thams, der går på musikkonservatoriet i København, hvor han studerer orgel. - Der er ikke franske tilstande på Færøerne, men der er en række gode orgler, siger Henrik Skærbæk Jespersen, som fortæller, at rejsen er støttet med midler fra Frobenius-fonden. Formålet med turen er at skabe øget interesse for orglet og motivere flere børn og unge til at at lære at spille orgel. Hele turen vil derfor blive dokumenteret på film, og på Orgeldrengene fra Haderslevs nye Facebook-side vil man live kunne følge med på turen.